Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handy-Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Diebstahl am Montag, 24. Juni 2019, in einem Steuerbüro auf der Goethestraße sucht die Polizei einen flüchtigen Handy-Dieb. Gegen 10.30 Uhr betrat er das Büro und entwendete in einem unbeobachteten Moment das Smartphone. Der Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild ist zirka 1,80 Meter groß, hat dunkle, schüttere Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Jacke. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

