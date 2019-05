Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch

Papenburg (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in den sogenannten Alten Güterbahnhof an der Bahnhofstraße in Papenburg. An zwei Türen wurden Beschädigungen festgestellt, die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Zeugenhinweise nimmt die Papenburger Polizei unter (04961) 9260 entgegen. /mal

