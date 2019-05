Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Baumarkt

Lingen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten den Zaun eines Outlet-Baumarktes an der Rheiner Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag und gelangten auf das Grundstück. In den Baumarkt selbst drangen sie nicht ein. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter (0591) 870 bei der Polizei Lingen zu melden. /mal

