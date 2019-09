Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern vom 13.09.2019 - 15.09.2019

Koblenz (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 12 Verkehrsunfälle. In 5 Fällen war Wild die Ursache.

Zudem war die Polizei an dem Wochenende mehrfach wegen Ruhestörungen und als Streitschlichter im Einsatz.

Weiterhin wurden 3 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten erfasst.

Am Freitag kam es gegen 17 Uhr in der Gemarkung Henau im Kreuzungsbereich K62/K63 zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Der in die Kreuzung einbiegende Unfallverursacher übersah ein aus Gemünden kommendes vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und wurde von diesem auf der rechten Fahrzeugseite erfasst. In den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen, welche durch den Unfall verletzt und zum Teil in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag darüber informiert, dass soeben eine männliche Person, welche womöglich alkoholisiert und darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei, ein Fahrzeug im Bereich der VG Kirchberg führe. Die betreffende Person konnte durch die Polizei angetroffen werden. Die Angaben der Zeugen stellten sich als zutreffend dar. Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell