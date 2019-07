Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Personen mit Gewehr am Kalkhügel

Osnabrück (ots)

Durch Anwohner eines Mehrfamlienhauses in der Lilienthalstraße erhielt die Polizei gegen 10.25 Uhr Hinweise auf zwei Personen, die auf dem Grundstück mit einem Gewehr umherlaufen und Ziele anvisieren würden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten die beiden Unbekannten aber nicht antreffen, da sich diese zuvor offenbar in das Gebäude zurückgezogen hatten. Der Bereich um das Haus wurde abgesperrt, das Gebäude umstellt und Bewohner wegen der unklaren Sachlage aufgefordert, in den Wohnung zu bleiben. Letztendlich konnten zwei 41 und 42 Jahre alte Männer und ein Luftgewehr mit Zielfernrohr im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden werden. Das Duo hatte zuvor offensichtlich mit dem Gewehr auf eine im Gemeinschaftsgarten aufgestellte leere Bierdose geschossen. Die Waffe wurde von der Polizei einbehalten, auf die beiden Männer kommen nun Anzeigen wegen des Verstosses gegen das Waffengesetz zu.

