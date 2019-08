Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen (Pressemeldung 2, vgl. PM vom 08.08.2019, 05:59 Uhr)

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am 08.08.2019, gegen 01.20 Uhr an der Einmündung Otto-Häussler-Straße/ Wichernstraße verletzte Radfahrer erlag am Montagnachmittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an, weiterhin werden Zeugen des Unfalls gesucht. Diese mögen sich unter 0621 174 4045 melden.

