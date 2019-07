Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in ehemaliges Ausbildungszentrum

Recklinghausen (ots)

Bei einem Einbruch in ein ehemaliges Ausbildungszentrum am Walkmühlenweg sind Kabel in großen Mengen gestohlen worden. Unbekannte hatten zwischen Donnerstag und Dienstag ein Tor zum Gelände aufgebrochen. Die Diebe drangen in die Gebäude ein und trennten große Mengen Kabel von Geräten und aus Schächten ab. Die gestohlene Menge der Kabel ist so groß, dass sie mit einem Lkw oder in mehreren Fuhren abtransportiert worden sein muss. Zeugen, die in den letzten Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

