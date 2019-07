Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 12-Jährige auf dem Weg zur Schule angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Marl die Feldstraße. In Höhe der Bushaltestelle Weddingstraße trat eine 12-Jährige aus Herten auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell