Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Abgelenkt und dann bestohlen

Recklinghausen (ots)

In einem Seniorenheim an der Heringstraße ist eine Bewohnerin bestohlen worden. Die Bewohnerin einer Altenwohnung wurde gegen 11.15 h auf einem Flur angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. In dieser Zeit wurde ihre Tür aufgebrochen und Unbekannte nahmen Geld und Schmuck mit. Insgesamt waren in dem Seniorenheim vier verdächtige Frauen unterwegs. Die "Sprecherin" war ungefähr 20-25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 m groß, normale Figur, schulterlange, braune Hose und ein helles Shirt. Sie sprach gebrochen deutsch. Von den anderen drei Frauen war eine 40 bis 50 Jahre alt und dunkel angezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

