Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Autoaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Aus einem Haus am Westring haben Einbrecher Bargeld gestohlen. Die Eindringlinge hebelten am Montagmorgen ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Nachdem sie Schränke und Zimmer durchsucht hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute.

Dorsten:

An der Martin-Luther-Straße haben Einbrecher ein Fenster eines Geschäftes aufgehebelt. Sie kamen in der Zeit zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen und durchsuchten die Räume und Schränke. Dann nahmen sie Werkzeuge mit und flüchteten mit ihrer Beute.

Marl:

In einer Betreuungsstätte an der Halterner Straße haben Unbekannte am Montagnachmittag versucht, einen Tresor aufzubrechen. Die unbekannten Täter hatten eine Bürotür aufgebrochen und machten sich an dem Tresor zu schaffen. Sie flüchteten ohne Beute.

Recklinghausen:

An der Hammer Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Oldtimer-BMW aufgebrochen und ein Steuergerät gestohlen. Sie hatten den Wagen aufgebrochen und das Gerät ausgebaut. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

