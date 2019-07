Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Kaspar-Grove-Straße. An dem Mazda entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Am Montag (zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf der Bahnhofstraße. Der grüne Fiat Picanto war im Hinterhof eines Wohnhauses geparkt. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Montag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr, parkte eine 41-Jährige aus Herne ihren Pkw an der Kemnastraße. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie einen Unfallschaden an der Stoßstange vorne links fest. An dem silbernen BMW 340i entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Haltern am See

Am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 16:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Weseler Straße. Der schwarze VW Golf stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Am Montagnachmittag (16:00 - 16:45 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw am Lipper Weg. Der graue BMW wurde wahrscheinlich beim Ein- oder Aussteigen beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher fährt vermutlich ein rotes Fahrzeug. Fremde Lackspuren konnten gesichert werden.

Haltern am See

Am Montag, gegen 13:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Weseler Straße einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw stand auf dem REWE Parkplatz. An dem grauen Skoda Kodiaq entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Herten

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am frühen Dienstagmorgen einen geparkten Pkw an der Gartenstraße. Der graue Peugeot 307 stand auf einem Parkplatz. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Fremde Fahrzeugteile konnten vor Ort gesichert werden.

Datteln

Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, schwarzen Hyundai i30 an der Gertrudenstraße. Es entstand 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Am Dienstagvormittag streifte ein blauer Lkw die geöffnete hintere Fahrzeugtür eines weißen Ford Focus auf der Borkener Straße. Die Tür wurde erheblich beschädigt, es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer des blauen Lkw setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Bottrop

Am Dienstagmorgen, um 08:40 Uhr, streifte ein unbekannte Pkw-Führer einen geparkten Pkw an der Agnes-Miegel-Straße im Vorbeifahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand 5.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher fuhr einen blauen Mazda. Beschreibung des Fahrers: männlich, 30 - 40 Jahre alt, Bart.

Um Hinweise zu den Verkehrsunfällen bitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell