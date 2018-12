POL-GE: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen in Buer und Bismarck

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, den 05.12.2018, führten Polizeibeamte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr Verkehrskontrollen auf der Reckfelsstraße in Bismarck durch. In der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr überwachten sie den Verkehr auf der Polsumer Straße in Buer. Insgesamt kontrollierten die Beamten 60 Fahrzeuge, darunter 37 Pkw und 23 Lkw. Gegen einen 53-jährigen Duisburger lag ein Haftbefehl für eine Ersatzfreiheitsstrafe vor. Er entrichtete den festgesetzten Betrag und konnte den Heimweg antreten. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Herne war ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Seine Fahrt endete am Kontrollort. Sowohl ihn - wie auch die Fahrzeughalterin, erwartet ein Strafverfahren. Die Polizeibeamten leiteten insgesamt sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren ein: zwei Mal wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung Gefahrgut, zwei Mal konnten Lkw-Fahrer die entsprechenden Arbeitszeitnachweise nicht erbringen und ein Fahrzeug war in der Umweltzone ohne die erforderliche Plakette unterwegs. Bei zwei Fahrzeugen war durch unerlaubte Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen. So war bei einem Wagen der Mittelschalldämpfer durch ein einfaches Rohr ersetzt worden. Weil Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren, erhoben die Polizeibeamten zwei Verwarnungsgelder, sie stellten drei Zahlkarten wegen sonstiger Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung aus. Zwei Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt mit einem Kontrollbericht wegen leichter Fahrzeugmängel fortsetzen.

