Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Eigentümer gesucht - Pokal und Medaillen aufgefunden

Selm (ots)

Bei einem am Freitag (09.08.2019) in Selm an der Industriestraße festgenommen Tatverdächtigen (die Polizei berichtete) wurden mehrere Medaillen und ein Pokal aufgefunden. Bisher können die sichergestellten Gegenstände niemandem zugeordnet werden. Möglicherweise stammen sie aus einer bisher nicht bekannt gewordenen Straftat.

Wem gehören die abgebildeten Gegenstände? Eigentümer wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

