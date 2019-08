Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Abend des 02.08.2019 ab 19:15 Uhr kam es aufgrund starker Regengüsse zu Überschwemmungen im Stadtgebiet Lohne. Bei bis zu 80l pro Stunde und Quadrtatmeter war die Oberflächenentwässerung nicht in der Lage, die Wassermengen abzuführen. Es mussten zwischenzeitlich zahlreiche Straßen gesperrt werden. Zahlreiche Keller liefen voll und mussten durch die Feuerwehr und das THW leergepumpt werden. Ebenso liefen größere Wassermengen in den Keller des Schwimmbades Lohne. Hierbei wurde die Steuerungstechnik stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Es wurden der Polizei keine Personenschäden gemeldet.

