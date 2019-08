Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Diebstahl an PKW - Kompletträder von drei Fahrzeugen entwendet

Selm (ots)

In der Zeit von Samstagmittag (10.08.2019) bis Sonntagmorgen (11.08.2019) haben unbekannte Täter drei PKW eines Autohauses an der Kreisstraße auf Pflastersteine, die sie zunächst aus der gepflasterten Ausstellungsfläche entnommen hatten, aufgebockt. Anschließend montierten sie an allen Fahrzeugen die Räder ab und entwendeten sie.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

