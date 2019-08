Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Vier PKW in Flammen aufgegangen

Kamen (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, 22.53 Uhr, brannten vier Autos, die auf dem Parkplatz des Stadtischen Gymnasiums in der Nordenmauer abgestellt waren. Die Feuerwehr löschte die PKW. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde festgestellt, dass die Fahrzeuge offensichtlich vorsätzlich angezündet worden sind, es wurden Reste von Brandbeschleunigern gefunden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zur Folge bei rund 60.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen, 02307/921-3220, in Verbindung zu setzen.

