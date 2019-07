Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Autofahrer in Lemwerder weist sich mit gefälschtem Führerschein aus

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Dienstag, 23. Juli 2019, 23:50 Uhr, einen Pkw in der Stedinger Straße in Lemwerder.

Der Fahrzeugführer, ein 45-jähriger Mann aus der Türkei mit Wohnsitz in Wolfsburg, wies sich dabei unter anderem mit einem spanischen Führerschein aus. Dieser Führerschein stellte sich bei genauerer Untersuchung als Fälschung heraus. Gegen den 45-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Weiterfahrt musste mit einem Taxi erfolgen.

