Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Fitnessstudio +++ Täter durch Alarmanlage aufgeschreckt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Fitnessstudio in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Dazu hebelten sie am Dienstag, 23. Juli 2019, zwischen 03:30 und 04:20 Uhr, die Eingangstür auf und betraten die Räume des Studios. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten sie ohne Diebesgut vom Tatort.

Ein Zeuge konnte aus einem Fenster drei Personen sehen, die sich vom Fitnessstudio über einen Fußweg zwischen einem Bioladen und einer ehemaligen Heimtierbedarf-Handlung in Richtung Altenheim entfernten. Er gab an, dass er drei männliche Personen erkennen konnte, die er wie folgt beschrieb:

- ca. 15 bis 18 Jahre alt - ca. 160 bis 165 cm groß - lange Hose und lange Oberbekleidung, beides in dunkler Farbe

Wer weitere Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (867494).

