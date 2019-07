Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall auf Parkplatz in Neerstedt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer Ford Kleinwagen wurde am Montag, 22. Juli 2019 auf dem Parkplatz eines Vebrauchermarktes in der Hauptstraße in Neerstedt beschädigt.

Die 62-jährige Geschädigte aus der Gemeinde Großenkneten parkte ihren Pkw um 11:00 Uhr vorwärts in einem Bereich des Parkplatzes, der durch eine Hecke vom Nachbargrundstück getrennt wird. Als sie gegen 16:00 Uhr zu ihrem Ford zurückkehrte und Gegenstände hinter den Beifahrersitz legen wollte, stellte sie erhebliche Schäden an der Beifahrerseite fest. Der Lack von der hinteren, rechten Tür bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf den Verursacher, der den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (867613).

