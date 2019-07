Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike von Fahrradträger gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten am Dienstagmorgen in der Hermesstraße ein schwarzes E-Bike der Marke Kreidler, Modell Vitality. Der oder die Täter machten sich zwischen 08.15 und 08.30 Uhr an dem Schloss eines Fahrradträgers zu schaffen und stahlen das auf dem Träger befindliche 28-Zoll-Fahrrad. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell