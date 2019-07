Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumaschine entwendet

Gangelt-Hastenrath (ots)

Aufmerksame Anwohner beobachteten am Montag, 15. Juli, gegen 2.20 Uhr, drei männliche Personen, die einen Anhänger mit einer Baumaschine aus einer Baustelle an der Hoferstraße schoben. Sie versuchten den Anhänger an einen silbernen Pkw, SUV ähnlich, anzuhängen, was zunächst nicht funktionierte. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Die Täter hatten sich mit der Maschine jedoch zwischenzeitlich entfernt. Es wurde beobachtet, dass einer von ihnen mit einem Fahrrad über die Geilenkirchener Straße in Richtung Feldgemarkung flüchtete. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell