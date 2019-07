Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 14.07.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen-Immendorf - Einbruch in Schulgebäude

In der Zeit zwischen Freitag, 12.07.2019, 19.30 Uhr und Samstag, 13.07.2019, 09.30 Uhr gelangten unbekannte Täter vom rückwärtigen Schulhof aus an das Gebäude einer Schule an der Ringstraße. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Welche Räumlichkeiten durch die Täter betreten wurden und ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Gangelt-Breberen - Diebstahl eines LKW

Ein LKW der Marke Peugeot Boxer mit HS-Kennzeichen wurde von unbekannten Tätern in der Zeit zwischen Freitag, 13.07.2019, 00.00 Uhr und 07.30 Uhr entwendet. Der LKW war auf dem Bredbur-Platz abgestellt.

Gangelt-Birgden - Diebstahl eines PKW

Unbekannten Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 12.07.2019, 19.00 Uhr und Samstag, 13.07.2019, 06.40 Uhr einen grauen Audi mit HS-Kennzeichen. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus in der Weberstraße abgestellt.

