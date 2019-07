Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster und Rollladen durch Projektil beschädigt

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Der Rollladen sowie die äußere Fensterscheibe der Terrassenschiebetür eines Hauses an der Wurmstraße wurde am Donnerstag, 11. Juli, gegen 23.50 Uhr, durch ein Projektil getroffen und beschädigt. Die Beamten stellten das Projektil sicher und lassen es zurzeit untersuchen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu dieser Tat auf. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht oder etwas gehört haben, was mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell