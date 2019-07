Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kleinwagen bei Unfallflucht beschädigt

Osnabrück (ots)

An der Knollstraße, in Höhe der Hausnummer 134, beschädigte ein Unbekannter am Montag einen weißen Opel Karl und flüchtete. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 06.30 und 12.30 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Kleinwagen und verursachte einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell