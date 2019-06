Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gebäudebrand am Heuberg; Einbruch in Kita gescheitert; Flucht nach Parkplatzrempler; Unfallflucht am Erdbeerfeld

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe - Gebäudebrand am Heuberg

Feuerwehr und Polizei fuhren in der Nacht zum Donnerstag, 27. Juni um kurz vor Mitternacht wegen eines Gebäudebrandes in die Straße Heuberg. Verletzte gab es nicht. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Vermutlich kam ein seit geraumer Zeit schwelender Brand in der Nacht zum Ausbruch. Die Ursache des Schwelbrandes steht nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergaben sich nicht.

Marbach - Einbruch in Kita gescheitert

Die Spuren an der Tür zur Kindertagesstätte in der Emil-von-Behring-Straße deuten auf einen versuchten Einbruch hin. Die Tür wiederstand den Aufhebelversuchen jedoch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Festgestellt hat man den Schaden am Dienstag, 25. Juni, um 17 Uhr. Die nicht feststehende Tatzeit liegt also davor. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler

An dem mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver beschädigten grauen Mitsubishi Space Star entstand hinten links ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Unfallflucht war am Mittwoch, 26. Juni, zwischen 08.05 und 18.35 Uhr auf dem Parkplatz 4 der Universitätsklinik in der Baldinger Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Speckswinkel - Unfallflucht am Erdbeerfeld

Beim Erdbeerfeld von Speckswinkel an der Landstraße 3071 beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen Dacia Sandero. Am Dacia entstand auf der Beifahrerseite ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das verursachende Auto ist nach den Lackspuren am Dacia rot. Der Unfall auf dem als Parkplatz ausgewiesenen Acker war am Dienstag, 25. Juni, zwischen 08.10 und 09 Uhr. Weitere Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich bisher nicht. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise geben zum geflüchteten Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

