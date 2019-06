Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuz am Waldspielplatz; Schmierereien

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg - Hakenkreuz am Waldspielplatz

Am Mittwoch, 19. Juni, stellte man auf der Wiese beim Waldspielplatz (Straße Im Sand) ein großes Hakenkreuz fest. Der oder die Täter hatten das für die Kinder bereitgestellte Bauholz benutzt und es zu dem verbotenen Symbol zusammengelegt. Weder steht eine genaue Tatzeit fest, noch gibt es Täterhinweise. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schmierereien

Auf dem WC im Erdgeschoss eines Gebäudes der Universität in der Biegenstraße kritzelte jemand mit schwarzem Stift politisch motivierte Parolen an die Wand. Die Tatzeit dieser Sachbeschädigung muss vor Dienstag, 18. Juni gewesen sein. Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell