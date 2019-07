Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 520

Altleiningen (ots)

Am Montag, 08.07.2019 gegen 10:25 Uhr befuhr eine 20-jährige Skoda-Fahrerin die L 520 aus Richtung Altleiningen kommend in Richtung Kleinkarlbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein ihr entgegenkommender 41-jähriger BMW-Fahrer auf ihre Fahrspur und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Schaden wird auf über 10000EUR geschätzt. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da unterschiedliche Angaben hinsichtlich des Unfallhergangs bestehen werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

