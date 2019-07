Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bekifften Kumpel bekifft bei der Polizei abgeholt

Lambrecht und Neustadt/Weinstraße (ots)

Dass die Polizeibeamtinnen und -beamten der PI Neustadt geschult im Erkennen von drogenbeeinflussten Fahrzeugführern sind hätte ein 15-jähriger Rollerfahrer wissen müssen, als er am 08.07.19 gegen 17:30 Uhr seinen 23-jährigen Kumpel bei der Polizeiinspektion abholen wollte. Denn dieser war eine dreiviertel Stunde zuvor, unter THC-Einfluss stehend und ohne Fahrerlaubnis, als Rollerfahrer in Lambrecht aufgefallen und zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache mitgenommen worden. Als der 15-jährige mit seinem Gefährt bei der PI Neustadt vorfuhr, ergab sich auch bei ihm der Verdacht, dass er unter Marihuanaeinfluss steht, zumal er gelegentlichen Konsum dieses Rauschmittels einräumte. So wurde auch bei ihm eine Blutprobe entnommen. Die Eltern des 15-Jährigen kümmerten sich letzten Endes um beide und um deren Kleinkrafträder.

