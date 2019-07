Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Feldmark/ Spiegel durchschlägt Seitenscheibe

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls auf der Straße Feldmark in Hiddingsel, sich zu melden. Dort waren am Samstag (6. Juli) um 7.13 Uhr zwei Autos in einer Kurve mit den Spiegeln kollidiert. Dabei ging die Seitenscheibe des Wagens einer Münsteranerin zu Bruch. Durch Splitter wurde die Frau leicht an der Hand verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens, ein weißer Kleintransporter, beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell