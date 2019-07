Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe/ Brennende Papiertonne

Coesfeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (7. Juli), 3.25 Uhr brannte eine Papiermülltonne an der Haverlandhöhe in Dülmen vollständig ab. Offensichtlich hat ein Unbekannter die Tonne in Brand besetzt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

