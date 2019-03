Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung und Diebstahl an Baustellenabsicherung

Bild-Infos

Download

Stadtkyll (ots)

In der Zeit von Samstag, den 16.03.2019, 10:30 Uhr bis Sonntag, den 17.03.2019, 13:30 Uhr wurde im Baustellenbereich der B 51 bei Stadtkyll von bislang unbekannten Tätern ein Absperrzaun angegangen. Hierbei wurde dieser beschädigt sowie eine der darauf befestigten Warnleuchten. Zwei weitere darauf angebrachte Warnleuchten wurden mutwillig abgerissen und entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.-Nr. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell