Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Physiotherapiepraxis +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 23. Juli 2019, in eine Physiotherapiepraxis in der Bremer Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Zwischen 00:00 und 00:25 Uhr wurde ein Fenster aufgebrochen. Im Anschluss wurden die Praxisräume betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter nahmen elektronische Geräte und etwas Bargeld an sich. Nach Auslösung einer Alarmanlage flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Bremer Straße / Syker Straße / Am Fuhrenkamp geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (868187).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell