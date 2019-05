Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Transporter aufgebrochen

Werkzeugmaschinen entwendet

Kleve (ots)

Zwischen Sonntag und Montag (20. Mai 2019) brachen unbekannte Täter an zwei Transportern die Hecktür auf. Auf einem Parkplatz an der Straße Borselstege entwendeten die Täter aus einem weißen Mercedes Sprinter eine Schleifmaschine. Unbekannte Täter entwendeten an der Straße Großer Markt aus einem weißen Peugeot Boxer eine Bohrmaschine und einen Staubsauger.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

