Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Reihenhaus in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine einbruchhemmende Tür hat am Dienstag, 23. Juli 2019, einen Einstieg in ein Einfamilienhaus in der Amalienstraße in Ovelgönne verhindert.

Zwischen 05:20 und 15:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, sich durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zu einem Reihenhaus zu verschaffen. An der Tür konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Da die Tür den Einbruchversuchen widerstand, mussten die Täter den Tatort ohne Diebesgut verlassen.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake oder unter 04480/1612 mit der Polizei Ovelgönne in Verbindung zu setzen (871224).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell