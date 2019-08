Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Spielhalle überfallen und Angestellte mit Messer bedroht

Unna (ots)

Am Freitagabend, 09.08.2019,gegen 22.50 Uhr, betrat eine männliche Person die Räumlichkeiten einer Spielhalle am Markt Königsborn. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte sie die 55jährige Spielhallenaufsicht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Tageseinnahme erbeutet und in einer schwarzen Stofftasche verstaut wurde floh sie in unbekannte Richtung, möglicherweise auf einem Fahrrad. Der Räuber war etwa 170-175 cm groß, normale Figur, auffallend lange Armbehaarung. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, Nike-Jogginghose und Nike- Turnschuhen und trug während der Tatausführung eine schwarze Kappe mit den weißen Buchstaben "NY" und Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Unna, 02303/ 921-3120 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell