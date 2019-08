Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter Mann präsentiert sich in unsittlicher Weise - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Im Stadtteil Neuenheim zeigte sich am frühen Montagnachmittag ein unbekannter Mann in unsittlicher Weise gegenüber einer 35-jährigen Spaziergängerin. Die 35-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf dem Fußweg hinter dem Zoo am Neckar unterwegs. Vor ihr lief ein Mann, der schließlich zum Treppenabgang in Richtung Neckar ging. Als die Frau den Treppenabgang passierte, lag der Mann auf einer Mauer in Ufernähe. Sein Hosenladen war geöffnet, sein Geschlechtsteil war sichtbar. Als er die Spaziergängerin wahrnahm, setzte er sich auf und suchte Blickkontakt zu ihr. Die Frau setzte ihren Weg zunächst schnellen Schrittes fort. Als sie bemerkte, dass ihr dem Mann mit offener Hose folgte, rannte sie davon.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 bis 35 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Schlanke Figur - Kurze dunkle, braune Haare - Sonnengebräunte Haut - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit langer Jeans und weißem T-Shirt oder Polo-Shirt - Hatte einen roten Rucksack oder eine rote Tasche bei sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

