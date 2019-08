Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: Nach Brandstiftung Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter legte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zwei Feuer - die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht jetzt nach Zeugen.

Der Täter setzte um kurz nach 2 Uhr im Fasanenwäldchen Nr. 8 an der Giebelseite des Gebäudes einen abgestellten Motorroller in Brand. Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich der Unbekannte anschließend über eine Brandschutztüre Zutritt zu den Kellerräumen des Anwesens Nr. 6 um dort ein Feuer vor einem Keller zu legen. Der Brandstifter flüchtete anschließend unerkannt.

Eine Anwohnerin bemerkte den bereits in Vollbrand stehenden Motorroller und versuchte diesen noch zu löschen, was ihr allerdings nicht gelang. Dabei stellte sie ebenfalls das Feuer im Keller des Gebäudes fest und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Aufgrund des Rauches im Gebäude mussten die Bewohner dieses verlassen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten beide Brände gelöscht werden, sodass die Bewohner um 03:30 Uhr wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Beamten zu wenden.

