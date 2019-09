POL-MK: Dies und Das

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

In der Nacht zum Montag wurde an der Flurstraße das Dreiecksfenster eines geparkten weißen 1er BMW zerschlagen. Die Diebe machten keine Beute.

Schrottsammler holten am Montag bei einem Iserlohner Senior nicht nur ausrangierte Elektrogeräte aus der Garage, sondern fischten auch Geld aus seinem Portemonnaie. Gegen 15.30 Uhr rollte der weiße Sprinter durch den Hülsebuschweg. Der Senior freute sich über die Gelegenheit, seine alten Geräte loszuwerden. Er zeigte den drei Männern aus dem Sprinter die alten Geräte in seiner Garage und im Keller seiner Wohnung. Die drei Männer packten an und verschwanden. Erst eine Stunde später stellte der Senior fest, dass das Geld aus einem im Schrank liegenden Portemonnaie verschwunden war. Das Opfer erstattete Anzeige wegen Diebstahls. Das Kennzeichen der Schrottsammler hatte er sich nicht gemerkt. Die Männer seien zwischen 20 und 30 Jahre alt, deutschsprachig und einer hatte einen dunklen Bart.

In der Nacht zum Montag um 0.45 Uhr wurde eine Mieterin im Lünkerhohl von Geräuschen aus dem Flur wach. Als sie das Licht anschaltete, verstummten die Geräusche. Deshalb dachte sie sich nichts weiter. Am nächsten Morgen stellte sie dann fest, dass jemand versucht hatte, die Wohnungstür aufzubrechen. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Montagabend wurde am Stadtbahnhof der Vorderreifen eines Fahrrades gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Rad gegen 18.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt und abgeschlossen. Als er drei Stunden später zurückkehrte, fehlte das Vorderrad.

Einbrecher kommen am Tage Am Montag, im Laufe des Tages brachen unbekannte Täter die Wohnungstür einer Wohnung in der Wallstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse und nahmen ein Laptop und einen Tablet-PC mit. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Wallstraße nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 9199-0 entgegen.

