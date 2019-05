Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mülltonnenbrände (AR)

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag brannten in Arnsberg drei Mülltonnen. Der erste Brand ereignete sich gegen 2:50 Uhr in der Schulstraße. Unbekannte steckten einen Müllcontainer im Innenhof einer Schule in Brand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden an einem Vordach. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der zweite Brand ereignete sich gegen 3:30 Uhr im Fresekenweg. Dort zündeten Unbekannte einen Papiercontainer an. Das Feuer breitete sich auf drei danebenstehende Papiertonnen aus. Gebäudeschaden entstand nicht.

Um 4:50 Uhr kam es zu einem weiteren Müllcontainerbrand in der Freiheitsstraße. Beim Anfahren an den Brandort bemerkten die Beamten einen Fahrradfahrer am Hüstener Markt. Als er den Streifenwagen sah, flüchtete er in die Hövels Gasse. Als der Mann schließlich auf einen abgepollerten Radweg fuhr, verloren die Beamten den Sichtkontakt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Neon-orangene Warnweste

- Dunkler Pullover

- Dunkler Rucksack

Ob der Mann in Verbindung mit den Bränden steht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

