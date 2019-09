Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schüler überfallen und Daimler geknackt

Menden (ots)

Jugendlichen überfallen Ein 16 jähriger Mendener war am gestrigen Montag mit seinem Fahrrad gegen 15:15 Uhr im Bereich der Galbreite/Heimkerweg unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei Männer in den Weg stellten. Diese forderten ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Die Täter nahmen ihm den Rucksack ab, entnahmen das Portemonnaie und warfen diesen dann zu Boden. Der Geschädigte ergriff seinen Rucksack und flüchtete in Richtung Galbreite. Die Täter entfernten sich in Richtung Heimkerweg. Personenbeschreibung Täter 1: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose Täter 2: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, dunkles Shirt, graue Jogginghose, hatte eine Wodkaflasche dabei

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich m it der Polizei in Menden (Tel.: 9099-0 oder 9099-6133) in Verbindung zu setzen.

Daimler geknackt In der Nacht vom Sonntag zum Montag brachen unbekannte Diebe den am Hembrock abgestellten grauen Daimler 270 CDI auf (hebelten die hintere Seitenscheibe auf) und entwendeten eine im Fahrzeug liegende Geldbörse. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Platte Heide nimmt die Polizei in Menden entgegen.

