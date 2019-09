Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Abtransport der Beute?

Meinerzhagen (ots)

Am letzten Wochenende (07.09.-09-09.) gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtig liegenden Tür in ein Firmengebäude an der Lortzingstraße. Die Täter durchsuchten in der Firma die Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten diverse neuwertige Monitore und Computerbasiseinheiten. Die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9099-0) fragt nun: Wem sind am Wochenende im Bereich Lortzingstraße verdächtige Personen und Fahrzeuge zum Abtransport der Beute aufgefallen?

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell