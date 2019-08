Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in landwirtschaftlichem Gebäude

Borken (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr gegen 21.35 Uhr zu einem Brand auf einem Gelände am Bollenbergweg gerufen. Ein als Scheune genutztes ehemaliges Stallgebäude war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, könnte aber sechststellig sein.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell