Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher flüchten

Gronau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag machten sich zwei maskierte Einbrecher gegen 03.20 Uhr an der Terrassentür einer Wohnung an der Königstraße zu schaffen. Als sie von dem Geschädigten bemerkt wurden, flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

