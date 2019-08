Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch versuchten bisher unbekannt Täter gewaltsam in ein Vereinsheim auf der Hölderlinstraße einzudringen. Hebelspuren an einem Fenster zeugten von ihrem Vorhaben. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

