Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Vereinsheim

Stadtlohn (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim an der Burgstraße. Sie hebelten ein Metallgitter aus, beschädigten die Zugangstür und entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell