POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruchsversuch scheitert

Gronau-Epe (ots)

Am Dienstagvormittag scheiterten Einbrecher beim Versuch, die Eingangstür eines Wohnhauses an der Straße Heidkamp aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Schieben auch Sie den Einbrechern den Riegel vor. Guter technischer Schutz ist sicher das wirksamste Mittel gegen die Einbrecher. Unsere Experten beraten Sie gerne und kostenlos. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

Neben dem Schutz der eigenen vier Wände ist es besonders wichtig, dass der Polizei verdächtige Beobachtungen SOFORT mitgeteilt werden und nicht erst nach einem Einbruch. Wenn Sie also z.B. in Ihrer Nachbarschaft verdächtige Personen beobachten (gerade tagsüber bzw. ab der Dämmerung) rufen Sie ohne zu zögern die 110 an. Nur so können mutmaßliche Einbrecher rechtzeitig überprüft und von ihren Taten abgehalten werden.

