THW-HH MV SH: Presse-Einladung

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Stralsund (ots)

Am 27. April 2019 werden im THW Regionalstellenbereich die aktuellen Anwärter und Anwärterinnen wieder ihr Können unter Beweis stellen müssen. Nachdem sie in den vergangenen Monaten ihre Grundausbildung absolviert haben, müssen sie nun die abschließende Prüfung bestehen, um als THW-Kräfte auch im Einsatz aktiv zu werden.

Wie immer stehen verschiedenste Stationen auf den Prüfzetteln: Von Holz- und Metallbearbeitung bis hin zur Beantwortung von theoretischen Fragen wird von den Prüflingen so etliches an Wissen und Können erwartet.

Auch in den kommenden Monaten werden beim THW in der Region viele neue Helfer ausgebildet werden. Im Rahmen der aktuellen Werbungskampagne suchen die Ortsverbände in Barth, Bergen, Demmin, Greifswald, Neubrandenburg, Neustrelitz, Pasewalk, Stralsund, Waren und Wolgast neue Mitglieder für ihre Reihen. Noch bis zum 01. Mai 2019 können sich Interessierte unter 0174 1505 754 melden, um am 18. Mai bei einer zentralen Veranstaltung in die Grundausbildung zu starten.

Die Vertreter*innen der Presse und anderer Medien laden wir herzlich zu unseren beiden Veranstaltungen ein. Die Grundausbildungsprüfung am 27.04.2019 findet ab 10.00 in Waren an der Müritz statt. Die Startveranstaltung zur Grundausbildung am 18. Mai 2019 findet ab 09.00 in Neubrandenburg statt. Vorabanmeldung unter 0174 1505 754 ist dringend erforderlich.

Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Désirée Mattausch

E-Mail: Desiree.Mattausch@thw.de

Mobil: 0174 1505 754

www.lv-hhmvsh.thw.de

