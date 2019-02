THW-HH MV SH: Start der THW-Grundausbildung in den Ortsverbänden Dithmarschens - Basis für eines der vielfältigsten Hobbys

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Breit gefächert ist die Grundausbildung für die neuen ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Eine Grundausbildung wie sie am 13. März in den drei Dithmarscher Ortsverbänden Heide, Meldorf und Burg-Hochdonn mit einer Zentralveranstaltung startet. Von Anfang an steht der Teamgedanke im Vordergrund, zunächst in der Grundausbildungsgruppe, später dann in einer Teileinheit eines Technischen Zuges.

Unter dem Motto "Raus aus dem Alltag, rein ins THW" haben Interessierte die Möglichkeit sich ehrenamtlich im Zivil- und Katastrophenschutz einzubringen und ein spannendes Hobby zu entdecken. Nach der vielfältigen Grundausbildung, die mit einer Prüfung endet, kommen die Helferinnen und Helfer dann in eine Bergungs- oder Fachgruppe in ihrem Ortsverband, wo mit einer Fachausbildung eine inhaltliche Vertiefung erfolgt. Je nach Fachgruppe (bundesweit gibt es 13 verschiedene), die sich in den einzelnen Ortsverbänden unterscheiden, sieht diese Fachausbildung unterschiedlich aus.

Neben den Einsatzeinheiten, besteht aber auch die Möglichkeit im Stab des Ortsverbandes eine der Tätigkeiten dort zu erlernen. Ob als Jugend- oder Öffentlichkeitsbeauftragte, Köche oder unterstützend in der Administration des Ortsverbandes, um nur einige Beispiele zu nennen, ist der weitere Weg sich mit dem neuen Hobby THW auseinanderzusetzen, sehr vielfältig.

Das Gelernte ist für die angehenden Helferinnen und Helfer nicht nur eine wichtige Grundlage für die Einsätze im THW, sondern lässt sich auch im Beruflichen und im Privaten nützlich anwenden.

Neben dem technischen und handwerklichen Verständnis bauen die Helferinnen und Helfer beim THW auch ihre Sozial- und Führungskompetenzen weiter aus. Verschiedene ergänzende Lehrgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.

Je nach Interessen- und Aufgabengebiet bieten die eigenen Ausbildungszentren des THW rund 265 verschiedene Lehrgänge und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Unter Anderem werden auch Führerscheine sowie die Ausbildung an der Motorkettensäge oder als Atemschutzgeräteträger angeboten. Für Ausbildungsmaßnahmen kann es bei Überschneidungen auch berufliche Freistellungen geben.

Alle Interessierten ab 17 Jahren haben die Gelegenheit in den Ortsverbänden des THW Regionalbereiches mit einem sinnvollen neuen Hobby zu starten. Neben der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sammeln die Helferinnen und Helfer des THW neue Erfahrungen und meistern Herausforderungen.

Die zentrale Auftaktveranstaltung zum Start der Grundausbildung findet am 13. März in Heide statt. Ein technischer Hintergrund oder Fachwissen wird für die Grundausbildung nicht benötigt.

In der Gemeinschaft der Helferinnen und Helfer in den einzelnen Ortsverbänden wird jeder Neuling herzlich aufgenommen. Bundesweit sind rund 80.000 Helferinnen und Helfer in 668 Ortsverbänden ehrenamtlich organisiert. Allein in Schleswig-Holstein gibt es 32 Ortsverbände (7 in Hamburg und 18 in Mecklenburg-Vorpommern).

Teilnehmende Ortsverbände sind- Heide - Meldorf - Burg-Hochdonn Weitere Informationen bietet das Technische Hilfswerk auf der Internetseite www.thw-sh.de an. Anmeldungen zur Teilnahme am Grundausbildungsstart sind bis zum 4. März 2019 bei der Regionalstelle Neumünster möglich.

Regionalstelle Neumünster Zentrale 04321 / 20047-0

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen den Start der Grundausbildung am 13. März zu begleiten. Anmeldungen hierzu richten Sie bitte an die Regionalstelle Neumünster; Herrn Arle.

