POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Bienenstöcke beschädigt

In der Zeit von Samstag, 13. Juli 2019, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juli 2019, 14.00 Uhr, warfen unbekannte Täter an der Elstener Straße Bienenstöcke um, sodass ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Garrel - Pkw beschädigt

Am 14. Juli 2019 traten unbekannte Täter das Schild des Straßennamens Drei-Brücken-Weg ab, welches dadurch auf die Motorhaube eines Pkw Mazda fiel. Der Pkw wurde dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 kam es gegen 12.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Wenden, Einparken oder Rückwärtsfahren einen dort geparkten VW Golf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 kam es an der Lastruper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren einen auf dem Parkstreifen vor einer Bäckerei geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

