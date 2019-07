Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 13. Juli 2019, 10.50 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw den Schierberg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Holdorf - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 14. Juli 2019, 00.15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld mit seinem Pkw die Lindenstraße und kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Zaun. Der 21-Jährige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stand außerdem unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 12. Juli 2019, 19.00 Uhr, bis Samstag, 13. Juli 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannter Täter an der Kronenstraße die Heckklappe eines Pkw Renault Clio. Die Heckklappe wies oberhalb des Kennzeichens eine Beule auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

In der Zeit von Freitag, 12. Juli 2019, 20.00 Uhr, bis Samstag, 13. Juli 2019, 18.40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Goldenstedt, Oldenburger Straße, das Glaselement der Haustür eines Wohnhauses. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstag, 13. Juli 2019, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Brinkstraße beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Pkw VW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Raub

Am 14. Juli 2019 befand sich ein 22-jähriger Dammer gegen 02.00 Uhr an einem Waldstück neben dem Schützenfestplatz an der Steinfelder Straße. Hier soll der Dammer zunächst von einem Unbekannten zu Boden gedrückt worden sein. Anschließend habe dieser ihm die Geldbörse aus der Hosentasche genommen. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt und 1,76 M groß sein. Er soll einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare haben. Außerdem soll er eine schwarze Jogginghose getragen haben. Verletzt wurde der 22-Jährige nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Wohnhaus beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 11. Juli 2019, 12.00 Uhr, die Außenfassade eines Wohnhauses am Kuhlenkamp, indem sie es mit Eiern bewarfen und mit Farbe beschmierten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell